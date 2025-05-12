Bakan Güler, UTAH Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake'i ve beraberindeki heyeti kabul etti
Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, UTAH Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake'i ve beraberindeki heyeti kabul etti.
ANKA
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, UTAH Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake'i ve beraberindeki heyeti kabul etti" ifadesi kullanıldı. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
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