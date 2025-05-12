Dışişleri Bakanı Hakan Fidan fesih kararı açıklaması: Atılması gereken adımlar var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan PKK'nın silah bırakma sürecindeki en kritik adım olan fesih süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, "PKK'nın kararı oldukça önemli. Milletim adına önemli bir karar" dedi. Bakan Fidan, süreç ile ilgili, "Atılması gereken adımlar var" dedi.

"Terör örgütlerinin Suriye'deki etkinliği de sorun"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

İşte Bakan Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Dün her iki dostumuzla da Suriye'nin mevcut sorunları, bölgemizin karşı karşıya kaldığı problemler, bunlara nasıl çözümler getirebiliriz bunu görüştük. Suriye'nin karşı karşıya olduğu problemler var. Bunlara yönelik desteklerimiz de olabilir. Problemleri özetlersek, bir İsrail yayılmacılığı söz konusu. Bu Suriye'nin istikrarını, güvenliğini geleceğini tehdit eder boyutta. Biz bölge ülkeleri olarak bunun son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Terör örgütlerinin Suriye'deki etkinliği de sorun. DAEŞ'le mücadeleye ilişkin somut ne adımlar atabiliriz bunları da konuştuk. Suriye'nin 5'te 1'inin YPG işgalinde olması da yine büyük bir tehdit. Bu konuda ne yapabiliriz bunu da konuşma imkanımız oldu.

ABD ve AB tarafından Esad rejimi döneminde konmuş yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabalarımız ne sonuç üretti bunu değerlendirme imkanımız oldu.

Değerli kardeşim bize şu an yeni kurulan hükümetin yapmakta olduğu çalışmalardan da bahsetti. Bölgede bizim yakından takip ettiğimiz konular var. Gazze önemli bir gündem maddesi, İnsanlık krizinin sona ermesi için neler yapabiliriz bunu değerlendirdik.

PKK'nın fesih kararı: Pratikte yapılması gereken çok şey var

Tarihi ve önemli bir karar. Özellikle kalıcı barış ve istikrar açısından bu kararı oldukça önemli görüyorum. Bu kararın alınmasının ardından atılması gereken pratik alanlar var, bunları takip edeceğiz. Bu kararın samimi bir şekilde uygulanması halinde gerecekten geleceğimiz için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum. Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi oldu, emeği geçen arkadaşlar var. Milletim adına da bölge adına da fevkalade önemli bir adım. Pratikte yapılması gereken çok şey var. Bugün kabinemiz var, eminim bu konu gündeme gelecektir.

Ukrayna- Rusya arasında uzlaşı arayışı

Cumhurbaşkanımızın sürekli bir barış ve ateşkes çağrısı var. Bu isteğin nasıl hayata geçeceği konusunda tartışmalar var. Uzlaşı arayışları var. Türkiye bu konuda üzerine düşen rolü oynamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız dünya liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Sayın Macron ve Putin ile görüşüldü. Biz başta durduğumuz yerde duruyoruz.

Sorunların barışçıl şekilde çözümlenmesi için uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu bu şekilde. Önümüzdeki günlerde tarafların bir araya geleceğini düşünüyorum. Ruslar önce konuşma sonra ateşkes, Ukraynalılar ise önce ateşkes sonra görüşme olsun istiyor. İki taraf da ABD'nin desteğini almak istiyor. Bizim durduğumuz yer sabit. Biz ateşkesin sağlanmasını istiyoruz.