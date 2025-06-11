  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Valilik duyurdu: Çorum'da ormanlara girişler yasaklandı
Takip Et

Valilik duyurdu: Çorum'da ormanlara girişler yasaklandı

Çorum'da orman yangınlarının önlemek amacıyla 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Valilik duyurdu: Çorum'da ormanlara girişler yasaklandı
Takip Et

Çorum'da yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar sebebiyle orman yangını riskini azaltmak amacıyla çeşitli tedbirler alındı. Konuyla ilgili Çorum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ormancılık faaliyeti çerçevesinde izin verilenler ve görevlendirilen yetkililerin ormanlara girebileceği, sahipsiz hayvanları beslemek için ormanlık alanlara girmek isteyenlerin ise ilgili Orman İşletme Şefliğine giderek durumu bildirmesi gerektiği belirtildi.

Orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanımı da yasaklandı

Piknik mesire yerlerinde dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmanın yasaklandığını ifade edildiği açıklamada, ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin ve piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmanın da yasaklandığı dile getirildi.

Açıklamada, köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı duyuruldu.

Ukrayna, Rusya'dan 1212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldıUkrayna, Rusya'dan 1212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldıDünya

 

Bayramda otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon araç geçtiBayramda otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon araç geçtiGündem

 

Gündem
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ'a 4 buçuk yıl hapis talebi
Savcı mütalaasını açıkladı: Ümit Özdağ'a 4 buçuk yıl hapis talebi
Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturma: Avukatı "ihmal" olabileceğine dikkat çekti
Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturma: Avukatı "ihmal" olabileceğine dikkat çekti
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili AK Partili Eray Karadeniz görevine başladı
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili AK Partili Eray Karadeniz görevine başladı
Bayramda otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon araç geçti
Bayramda otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon araç geçti
Türk Kızılay 157. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Türk Kızılay 157. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
Site yöneticilerinden kritik ‘havuz güvenliği’ uyarısı: Denetim şart
Site yöneticilerinden kritik ‘havuz güvenliği’ uyarısı: Denetim şart