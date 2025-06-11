Valilik duyurdu: Çorum'da ormanlara girişler yasaklandı

Çorum'da yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklıklar sebebiyle orman yangını riskini azaltmak amacıyla çeşitli tedbirler alındı. Konuyla ilgili Çorum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ormancılık faaliyeti çerçevesinde izin verilenler ve görevlendirilen yetkililerin ormanlara girebileceği, sahipsiz hayvanları beslemek için ormanlık alanlara girmek isteyenlerin ise ilgili Orman İşletme Şefliğine giderek durumu bildirmesi gerektiği belirtildi.

Orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanımı da yasaklandı

Piknik mesire yerlerinde dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmanın yasaklandığını ifade edildiği açıklamada, ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin ve piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmanın da yasaklandığı dile getirildi.

Açıklamada, köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı duyuruldu.