Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili AK Partili Eray Karadeniz görevine başladı
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün yapılan seçimlerde başkanvekili olan AK Partli Eray Karadeniz görevine başladı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından mecliste yapılan oylamayla başkanvekili seçilen AK Partili Eray Karadeniz görevine başladı.
Başkanlık makamında gerçekleşen törene, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve meclis üyeleri katıldı.
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik, bugün mecliste yapılan oylamayla Karadeniz'in başkanvekili olarak seçildiğini aktardı.
AK Partili Karadeniz, "Gaziosmanpaşalı çocukların belediye başkanı olmaya gayret eden bir anlayışla çalışacağız" ifadelerini kullandı.