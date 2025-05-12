Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim inancımızda varlık adalet üzerine yaratılmıştır. Adalet hikmeti ilahinin yer yüzünde tecelli etmesi ancak bu ölçü ekseninde tesis edilmesidir. Adalet terazisindeki en küçük sapma telafisi mümkün olmayan sonuçlara gebedir. Güçsüzün güçlüye asla ezdirilmemesi bu bakımdan önemlidir. Atalarımız 'Zor kapıdan girerse töre bacadan çıkar' demişlerdir.

Danıştay'ımız 157 yıldır böylesi hayati bir görevi yürütmektedir. Kamu ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktadır. Devlet adaletle hükmederse devlettir. Haksızlığa yol veren, mağduriyetleri gideremeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez.

"Adaletin sarsıldığı ülkede barışı tesis edemezsiniz"

Adaletin sarsıldığı ülkede huzuru, güveni, demokrasi ve barışı tesis edemezsiniz. Hakim ve savcılarımız çok önemli bir mesuliyeti yerine getirmektedir. Etkin, hızlı ve erişilebilir adalet hükümetimizin önceliklerinin en başındadır. Yargının güçlendirilmesi için bugüne kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

"Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik"

Reform ve strateji belgelerimiz ile bunu destekledik. Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bırakıp yerine hukukun üstünlüğü ilkesini egemen kıldık. Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine milletin darbecilere hak ettiği hükmü giydiren yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik.

Çok geniş yelpazede yargıdaki hizmetlerimizi genişlettik. 2002'de 146 olan ilk derece mahkemesini 233'e yükselttik, hataları asgari seviyeye indirecek şekilde istinaf incelemesi yapmak üzere bölge idare mahkemelerini 9 bölgede hayata geçirdik.

4. yargı reformu strateji belgesi ile çalışmalarımızı daha da öteye taşıdık. Cezasızlık algısının önüne geçecek düzenlemeleri kamuoyu ile paylaştık. Yapanın yanına kar kalıyor anlayışının toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Kanunlara uyan vatandaşlarımızın hakkının korunmasında kararlıyız.

"FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek devam edecektir"

Suç işleyenlerin, kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz. Ortaya çıkan onca ihanetten sonra bile millete devlete pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek devam edecektir. Su uyur ama FETÖ'nün hücreleri uyumaz gerçeği operasyonlarla kendini bir kez daha hatırlatıyor.

FETÖ ile mücadelede zafiyetin ağır bedelleri olacaktır. Tarih, ibret alınmazsa tekerrür eder. Acıların, ihanetlerin tekrarının önüne tarihten ibret alarak geçebiliriz. Diğer türlü umudunu Türkiye'nin güçlenmesine bağlamış mazlumlara karşı ihanet etmiş oluruz.

"Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz"

Yargımızın da dikkat ve teyakkuzu göstereceğine inanıyorum. Yargı mensuplarımızın ailelerinin hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi ister gazeteci olsun herkes anayasanın işlemesine yardımcı olmalıdır. Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz."