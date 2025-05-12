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AK Partili Tayyar, PKK'nın feshinin yol haritasını yazdı: Silahlar nerede teslim edilecek, Öcalan'ın durumu ne olacak?

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini fesih kararının ardından, "Sürecin içinde yer alan bir bürokrata" dayandırarak, önümüzdeki dönemin yol haritasını aktardı.

Haber Merkezi
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AK Partili Tayyar, PKK'nın feshinin yol haritasını yazdı: Silahlar nerede teslim edilecek, Öcalan'ın durumu ne olacak?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a silahları bırakma çağrısıyla başlayan İmralı sürecinde beklenen açıklama geldi.

Geçen hafta 12. Kongresi'ni topladığını duyuran terör örgütü, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu.

PKK yöneticileri hangi ülkelere gidecek?

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı dünkü paylaşımda, "Sürecin içinden bir bürokrat dostumuz, şöyle bir yol haritası çizdi" diyerek, şunları aktardı:

"-PKK, fesih ve silah bırakma kararını yarın (Pazartesi) açıklayacak olağanüstü bir durum olmazsa.

-Örgüt içindeki ihtilafı Öcalan doğrudan devreye girerek çözdü.

-Silahlar, Süleymaniye ve Erbil’de Türkiye’nin gözetiminde teslim edilecek.

-Örgütün üst düzey 300’e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek, İran, Irak ve Suriye asla olmayacak.

-Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak.

-İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak.

-Öcalan, İmralı’da kalacak.

-ABD ve Fransa gibi garantör ülke olmayacak.

-Yeni İnfaz Kanunu’ndan PKK’lılar da yararlanacak, ileri yaşta ve hasta olanların tahliyesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

-Sürecin seyrine göre yeni Anayasa için Mecliste işbirliği zemini aranacak, ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek, ileri aşamada toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek.

-DEM’in yeniden yapılanması kaçınılmaz olacak ancak PKK adını kullanamayacak.

-PKK kendini feshedip terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi söz konusu olacak.

-Türkiye, örgütten koparak yeni yapılanmaya gidilme ihtimali karşısında uzun süre bölgeden çekilmeyecek.

-Suriye’deki YPG yapılanması, Şam yönetimiyle birlikte planlanacak, Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak, kalanlar Suriye ordusuna katılacak.

Yorumsuz aktardım.

Şunu eklemek isterim; masa başındaki kararlardan daha çok sahadaki uygulamalar, sürecin seyrini somutlaştıracak."

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