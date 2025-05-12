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PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti, MYK'yı toplama kararı aldı

Terör örgütü PKK, kendisini feshettiğini, kongre sonrası silah bıraktığını açıkladı. Bu kararın ardından DEM Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan öncülüğünde toplanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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PKK'nın fesih kararı sonrası DEM Parti, MYK'yı toplama kararı aldı
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Geçen hafta 12. Kongresi'ni topladığını duyuran terör örgütü PKK, bugün o kongrenin sonuç bildirgesini yayımladı. Terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu.

Kongrede terör örgütü PKK’nın feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sonlandırılması kararları alındı. Terör örgütü, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdığını açıkladı.

DEM Parti MYK toplanıyor

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan öncülüğünde mevcut siyasal gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak.

Partinin genel merkezinde saat 10:30’da başlayan toplantıda mevcut siyasal gelişmeler değerlendirilecek. Parti kaynakları şu an için planlanan bir açıklama olmadığını belirtti.

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