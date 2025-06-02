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DEM Parti’nin yeni Meclis Başkanvekili belli oldu

DEM Parti'de Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesiyle boşalan TBMM Meclis Başkanvekilliği görevine Pervin Buldan seçildi.

Haber Merkezi
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DEM Parti’nin yeni Meclis Başkanvekili belli oldu
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DEM Parti, bugün yapılan kapalı grup toplantısında yeni Meclis Başkanvekili’nin Van Milletvekili Pervin Buldan seçildiğini açıkladı. Partinin daha önceki Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.

DEM Parti’nin açıklaması şöyle:

“Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir.”

Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılan ve zorlu geçen ameliyatın ardından 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti. Önder, İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ndeki cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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