DEM Parti’nin yeni Meclis Başkanvekili belli oldu
DEM Parti'de Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesiyle boşalan TBMM Meclis Başkanvekilliği görevine Pervin Buldan seçildi.
DEM Parti, bugün yapılan kapalı grup toplantısında yeni Meclis Başkanvekili’nin Van Milletvekili Pervin Buldan seçildiğini açıkladı. Partinin daha önceki Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.
DEM Parti’nin açıklaması şöyle:
“Bugün yapılan Kapalı Meclis Grup Toplantımızda, DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanvekilimiz olarak belirlenmiştir.”
Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti
Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılan ve zorlu geçen ameliyatın ardından 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti. Önder, İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ndeki cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.