DEVA Partisi'nden Metin Gürcan açıklaması: Kara propaganda yürütülüyor

Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi'nin kurucu üyelerinden Metin Gürcan, gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanıyordu.

"Kara propaganda yürütülmektedir"

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, ''Bugün yazılı ve görsel medyada Metin Gürcan üzerinden Partimizi yıpratmaya yönelik bir kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır. Durum böyle iken bu kara propagandaya devam edilmesini basın ahlak ve ilkeleriyle tutarlı bulmuyor ve şiddetle kınıyoruz.'' denildi.

Ne olmuştu?

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla başlattığı bir soruşturma nedeniyle 26 Kasım 2021’de İstanbul’da gözaltına alınmış ve aynı gün Ankara’ya sevk edilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde 28 Kasım 2021’de ifadesi alınan Gürcan, ertesi gün (29 Kasım 2021) akşam saatlerinde Ankara Adliyesi’ne sevk edilmişti. Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Metin Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlenmişti. İddianamede savcılık, Gürcan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Teknik ve fiziki takip sonucunda Gürcan’ın yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmelerin ortaya çıktığı aktarılan iddianamede, elde edilen fotoğraflara yer verilmişti. İddianamede, Gürcan’ın “devletin gizli kalması gereken bilgilerini para karşılığında yabancı devlet görevlilerine verdiği” öne sürülmüştü.

Gürcan, iddianamede yer alan ifadesinde 2019 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini belirtmişti. Danışmanlık hizmetlerini Türkiye ve Türkiye’ye komşu birçok ülkeye ilişkin verdiğini aktaran Gürcan, bu bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgeler paylaşmadığını öne sürmüştü. Gürcan, diplomatlarla düzenli olarak görüştüğünü, analizler sunduğunu, karşılığında para aldığını söylemişti.

2022’de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen Metin Gürcan, 23 Mayıs’ta yapılan duruşmasında TCK 328’inci maddesi kapsamında “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılarak aynı gün Sincan 2 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.