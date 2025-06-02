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DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi
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DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan'ın davasında karar açıklandı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gürcan’a 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

İddianameden

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede; Metin Gürcan’ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığı Türkiye’nin Suriye ve Irak’a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye’nin Libya’daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye’nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye’nin geliştirdiği İHA ve SİHA’lara dair bilgiler gibi bir çok hassas konular olduğu yer aldı.

Adli süreç ve karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "casusluk suçu" nedeniyle 2021 yılında başlatılan adli süreç kapsamında Metin Gürcan, ilk olarak 26.11.2021'de İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyet ve savcılık sorgularının ardından 29.11.2021 tarihinde Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
23.05.2025 tarihinde görülen duruşmada TCK 328'inci maddesi kapsamında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Zincirleme Biçimde Temin Etme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılarak aynı gün Sincan 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

 

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