Dicle Üniversitesi'nden Sena Düzgün açıklaması: Görevinden uzaklaştırıldı

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün, 27 Mayıs'ta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Düzgün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Düzgün, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedilmişti.

İntihar notu bulundu

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu buldu. Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta, 'A....' ismine yer verildiği, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan araştırma görevlisi A.P. olduğu ileri sürüldü.

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı A....’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele A.... asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

YÖK soruşturma başlattı

Söz konusu iddiaların ardından Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

"İlgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır"

Dicle Üniversitesi, sözkonusu iddialar üzerine yaptığı açıklamada "Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena DÜZGÜN’ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi.