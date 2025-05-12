AK Partili vekil: Tahmin ediyorum ki yeni Anayasa'da Kürtlerin de adı geçecek

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan PKK, örgütün feshedildiğini açıkladı.

Kongrede terör örgütü PKK’nın feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sonlandırılması kararları alındı. Terör örgütü, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdığını açıkladı.

"Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile içimize umut düştü"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu, terör örgütü PKK'nın kendisini feshettiğini duyurmasından bir gün önce Rudaw'a konuştu.

Ataman'ın röportajından öne çıkan cümleler şunlar:

"Devlet Bahçeli çivisini gökyüzüne çaktı, çağrısı o kadar büyüktü. Hepimizin içi ferahladı, içimize umut düştü."

"AK Parti, Cumhur İttifakı PKK'nin silah bırakmasını ve kendini feshetmesini istiyor. Bundan sonra, parlamentonun omzuna bazı görevler düşecek."

"Sayın Erdoğan uzun zamandır 'sivil anayasa' diyor. 'Bu anayasa askeri darbe döneminin anayasasıdır ve biz bu anayasayı değiştirmek istiyoruz' diyor.

Bu anayasada bazı değişiklikler yapılacağını düşünüyorum. Tahminen anayasada Kürtlerin adı geçecek ve bazı şeylerin önü açılacak."

Elbette silah bırakma konusunda PKK'nin de şartları olacaktır ama biz onların şartlarını bilmiyoruz. PKK veya PKK Başkanı adına DEM Partisi'nin bazı talepleri olmuştu.

Tahmin ediyorum onların da bazı talepleri karşılanacak.

Önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin tüm halkının kardeşçe ve birlik içinde yaşayacağı sivil bir anayasa, yeni bir anayasa oluşturulacak. Kürtler ve Türkler bu ülkeyi birlikte kurtarmışlardır."

"Sürecin başarıya ulaşacağına dair bir garanti var mı?"

Ataman, "Sürecin başarıya ulaşacağına dair bir garanti var mı?" sorusunu şöyle cevap verdi:

"Dünyanın Kürt ve Türk kardeşliğini istediğine inanmıyorum çünkü biliyorlar ki Kürtler ve Türkler bir araya gelirse, kardeşlikleri oluşursa kendi kararlarını ve kaderlerini belirleyecekler. Ama neticede kimse bu işin önünü kesemeyecek. Kürt ve Türk kardeşliği başarıya ulaşacak."