  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
Takip Et

FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Kırıkkale'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D. yakalandı. Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
Takip Et

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'den arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Cezaevine gönderilecek

Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüte üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü M.S.D. yakalandı.

Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi açıkladı: Yaz aylarında sıcaklık rekoru beklenmiyorBoğaziçi Üniversitesi açıkladı: Yaz aylarında sıcaklık rekoru beklenmiyorGündem
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda: Tarih belli olduBenzin ve motorine yeni zamlar yolda: Tarih belli olduEkonomi
Gündem
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi: İsrail-İran çatışmalarında Türkiye'nin hazırlıkları ele alındı
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi: İsrail-İran çatışmalarında Türkiye'nin hazırlıkları ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Bakan Tunç, Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında son durumu açıkladı
Bakan Tunç, Ferdi Zeyrek'in ölümü soruşturmasında son durumu açıkladı
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
İzmir'in Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı: 4 gözaltı var
İzmir'in Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı: 4 gözaltı var