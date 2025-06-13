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Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan ilk Türk IMAX filmi geliyor

Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit aynı filmde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 14 Kasım’da vizyona girecek olan film, IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçecek.

Haber Merkezi
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Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan ilk Türk IMAX filmi geliyor
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Son dönemin başarılı projelerinde senarist ve oyuncu Feyyaz Yiğit, usta oyuncu Haluk Bilginer ile sinema filminde buluşmaya hazırlanıyor. Gişe rekorları kıran bir Fransız yapımından uyarlanan filmin çekimleri, kadro çalışmalarının tamamlanmasının ardından temmuz ayında başlayacak.

Feyyaz Yiğit’in uyarlama senaryosuna Aziz Kedi’yle beraber imza attığı filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal yer alıyor.

14 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşması planlanan film aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçecek.

Feyyaz Yiğit, son olarak Gibi dizisinin 6. sezonunda rol aldı. Bilginer ise Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria filminde Angelina Jolie ile başrolleri paylaştı.

IMAX nedir?

IMAX teknolojisi, özel donanımlı sinema salonlarıyla izleyiciye eşsiz sinema deneyimi yaşatıyor. Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.

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