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CHP Milletvekili Erol: Elazığ’ı depreme hazırlamak için artık birlikte hareket etme zamanı geldi

Bingöl'de meydana gelebilecek olası büyük bir depremin Elazığ için tehdit oluşturduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Bugün atmadığımız her adım, yarın telafisi mümkün olmayan acılara dönüşebilir. Elazığ’ı depreme hazırlamak için artık birlikte hareket etme zamanı geldi.” ifadelerini kaydetti.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP Milletvekili Erol: Elazığ’ı depreme hazırlamak için artık birlikte hareket etme zamanı geldi
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bingöl’de meydana gelebilecek olası büyük bir depremin Elazığ'a etkilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Bu çağrımız bir uyarı değil, bir sorumluluk çağrısıdır” diyen Erol, “Elazığ özellikle Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçeleri, Bingöl’de yaşanabilecek bir depremin etkisini en derinden hissedecek bölgeler arasında yer alıyor. Bu gerçek karşısında artık kaçacak yer yok. Daha önce defalarca sesimizi duyurmaya çalıştık, ancak ne yazık ki yeterince karşılık bulamadık” dedi.

"Bugün atmadığımız her adım, yarın telafisi mümkün olmayan acılara dönüşebilir"

“Şimdi son kez, geç olmadan Valimizin başkanlığında, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, Ticaret ve Sanayi Odası ile STK temsilcilerimizin katılımıyla acilen ‘Deprem ve Afet Risk Planlama Toplantısı’ yapılması şarttır” diyen Erol, “Bu toplantı sadece bir rutin işlem değil, Elazığ’ın geleceğini şekillendirecek kritik bir dönüm noktasıdır.  Bizler bu şehirde yaşıyoruz, sevdiklerimiz bu şehirde. Bugün atmadığımız her adım, yarın telafisi mümkün olmayan acılara dönüşebilir. Elazığ’ı depreme hazırlamak için artık birlikte hareket etme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

"Elazığ için birlikte, kararlılıkla çalışmalı ve en kısa sürede somut adımlar atmalıyız"

Erol, “Unutmayalım ki bugün alacağımız kararlar, yarın kurtaracağımız hayatların teminatıdır. Elazığ için birlikte, kararlılıkla çalışmalı ve en kısa sürede somut adımlar atmalıyız” dedi.

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