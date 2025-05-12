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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: Asgari ücretin satın alma gücü 2 bin 605 lira eksildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "22 bin 104 lira olan asgari ücretin satın alma gücü 2 bin 605 lira; 14 bin 469 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının satın alma gücü bin 705 lira eksildi" ifadelerini kaydetti.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: Asgari ücretin satın alma gücü 2 bin 605 lira eksildi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, asgari ücrete ve emekli aylıklarına yapılan zamların yetersizliğine dikkat çekerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Asgari ücretin satın alma gücü 2 bin 605 lira; en düşük emekli aylığının satın alma gücü bin 705 lira eksildi"

Bulut, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücrete ve emekli aylıklarına yapılan zam nasıl eridi? 22 bin 104 lira olan asgari ücretin satın alma gücü 2 bin 605 lira; 14 bin 469 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının satın alma gücü bin 705 lira eksildi. En düşük emekli aylığının satın alma gücü, neredeyse hiç zam yapılmamış bir noktaya indi. Vatandaşların, bankalara, finans kuruluşlarına, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan borçlarının toplamı 4 trilyon 643 milyar liraya ulaştı. İcra dairelerinde bulunan dosya sayısı 23 milyon 391 bine yükseldi. Son bir yılda olarak 1 milyon 486 bin arttı."

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