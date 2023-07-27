Rezervlerdeki artış hızı yavaşladı

ALİ ORHAN YALÇINKAYA

Döviz rezervleri

14 Temmuz haftasında 113.1 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 21 Temmuz itibariyle 0.5 milyar dolar artarak 113.6 milyar dolara yükseldi. Böylece yılın başından bu yana rezervlerdeki gerileme 15.2 milyar dolar oldu.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 0.3 milyar dolar artarak 71.7 milyar dolara, altın rezervleri 0.2 milyar dolar artarak 41.9 milyar dolara yükseldi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 435 milyon dolar artarak 13.7 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana azalış ise 13.9 milyar dolar oldu.

21 Temmuz itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 2.3 milyar dolar artarak 63.9 milyar dolara yükseldiğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezerv pozisyonu –50.2 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 1.8 milyar dolar kötüleşme göstermiş oldu.

Döviz tevdiat hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 14 Temmuz haftasında 171.1 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 21 Temmuz haftasında 312 milyon dolar azalarak 170.8 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz haftaki azalış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’lar nette 150 milyon dolar artarken, yılın başından itibaren ise azalışın 25.7 milyar dolar olduğu görülüyor.

Tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 338 milyon dolar azalarak 67.1 milyar dolara gerilerken, gerçek kişi hesaplar 27 milyon dolar artarak 103.7 milyar dolar oldu.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 486 milyon dolar azalarak 142.1 milyar dolara gerilerken, altın mevduatı 175 milyon dolar artarak 28.7 milyar dolara yükseldi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 21 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 111.6 milyar TL artarak 3 trilyon 73 milyar TL’ye (114.4 milyar dolar) yükseldi.

Menkul kıymet hareketleri

14 Haziran haftasında 25.1 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 21 Temmuz ile biten haftada 25.8 milyar dolara, 60.9 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 63.3 milyon dolara yükselirken, 2.1 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 2.0 milyar dolara geriledi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 128.4 milyon dolar alım yaparken, DİBS’lerde 6.4 milyon dolar satış gerçekleştirdiler. Böylece menkul kıymetlere toplamda 126.1 milyon dolarlık giriş olurken, yılın başından bu yana giriş 586.9 milyon dolar oldu.