Rolls-Royce/Hilal Aysal: Mücevher, yat ve villalar tek rakibimiz'

AYSEL YÜCEL

Rolls-Royce, yeni modellerini Budapeşte’de düzenlenen test sürüşünde tanıttı. Etkinlik kapsamında EKONOMİ gazetesinin sorularını yanıtlayan Rolls-Royce’un Türkiye operasyonlarını yöneten Hilal Aysal, pazardaki talebin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

İngiliz ultra lüks otomobil markası Rolls-Royce’un Türkiye distribütörlüğünü 2013 yılından bu yana Royal Motors yapıyor. 2024’te Rolls-Royce Motor Cars tarafından prestijli Küresel Yılın Bayisi Ödülü’ne layık görülen Royal Motors, daha önce de Avrupa Bespoke Bayisi Ödülü’nü kazanmıştı. Rolls- Royce tüm modelleriyle Türkiye pazarında yer alıyor. Müşteri portföyünde kraliyet ailesinden dünyaca ünlü birçok iş insanı bulunan Rolls-Royce’un en büyük özelliği, kişiye özel ve elle üretiliyor olması. Yılda yaklaşık 6 bin adet Rolls- Royce üretiliyor. Hepsi elle üretim olduğu için teslimatlar 6 ila 8 ay sürüyor. Aysal, “Performansı, el işçiliği, motor gücü ve konforu ile rakipsiziz” dedi.

Rolls-Royce, Türkiye’deki satış rakamlarını açıklamıyor. Hilal Aysal, bu konuda “Türkiye’deki siparişlerimiz istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Lüks tüketim olduğu için ekonomideki dalgalanmalardan ve otomotiv sektöründeki ani vergi düzenlemelerinden daha az etkileniyoruz” dedi. Hiçbir otomobil markasının Rolls-Royce’un rakibi olamayacağını ifade eden Aysal, “Biz yat firmaları, mücevher firmaları, iyi bir rezidans, iyi bir villayı kendimize rakip görüyoruz” dedi. Lüks tüketimde talebin canlılığını koruduğunu ifade eden Aysal, “Lüks tüketicisi o gün para harcama ve bir şeyler alma motivasyonuna sahipse ya sizden araç alacak, ya da gidip mücevher, yat, helikopter alacak. Bir şekilde o parayı harcayacak. Yani teknik olarak benim işim müşterinin zevki” diye konuştu.

Kredi kullanımı yok

Hilal Aysal, Rolls-Royce alımlarında kredi kullanımının söz konusu olmadığını belirtirken, şu eklemeyi yaptı: “Bizde kredi kullanımı yok. Bazen 'leasing' oluyor ya da Royal Motors müşterisine sunabileceğim bir araçsa takas alıyoruz” dedi. Türkiye’de satılan Rolls-Royce modellerinin fiyatları yaklaşık 38 milyon TL’den başlıyor.

Rolls-Royce araçlarında kafessiz, çiftliklerde gezen boğaların derileri kullanılıyor. Aysal, “Marka, gıda sektörü için üretilen boğalardan satın alıyor. Araçlarda tek parça yekpare deriler kullanıldığı için dikiş izi bulunmuyor. Tedarikçiden ilk alan markayız ve en ufak çizik olsa bile o deriyi kullanmaması. Bu da bizi rakipsiz kılan unsurlardan biri. Yine araçlarımız dünyanın en iyi süspansiyonuna sahip” diye konuştu. Aysal ayrıca ,“4 yıl boyunca kullanıcı hatası olmadığı sürece araçlar bakımları da dahil olmak üzere garanti altında” dedi.

Rolls-Royce’un müşteri kitlesi gençleşti

● Rolls-Royce, yeni modelleriyle gençlerin de radarına girdi. Hilal Aysal, “Rolls-Royce’un nostaljisini, ağırlığını seven kemik müşterilerimiz istikrarlı bir şekilde aynı kalıyor. Ancak bununla birlikte müşteri kitlesi yeni modellerle birlikte yavaş yavaş gençleşiyor. Özellikle elektrikli ve SUV modeller gençlerin ilgisini çekiyor” açıklamasını yaptı.

Black Badge Spectre’ın Türkiye lansmanı yakında

● Rolls-Royce, Budapeşte’de düzenlenen test sürüşünde tamamen elektrikli ilk süper coupe modeli Spectre, Black Badge Spectre, Ghost Extended ve Badge Ghost modellerini tanıttı. Tamamen elektrikli ilk süper coupe model olan Spectre 2023 son çeyreğinden beri Türkiye’de satışta. Yenilenen Ghost Series II tüm modelleriyle, Mayıs ayında gerçekleştirilen lansmanından sonra Türkiye’de satışa sunulmuştu. Ghost Series II markanın bugüne kadarki en ileri teknolojiye sahip V12 motorlu modeli olarak konumunu güçlendiriyor. Rolls-Royce’un alter egosu ve performans odaklı yorumuyla Black Badge Spectre’ın da 2025 yıl sonunda Türkiye’de lansmanı gerçekleştirilecek. Tarihindeki en güçlü Rolls-Royce olan Black Badge Spectre, marka tarihinde ilk kez dört basamaklı bir tork değeri (1075 Nm) ve 485 kW (659 hp) güç üreterek rekor kırdı. Elektrikli model yüzde 75 ÖTV dilimine girerken, içten yanmalı modeller ise yüzde 220 ÖTV diliminde.