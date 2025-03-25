Sabancı CEO'su Cenk Alper'den Güler Sabancı'ya veda mesajı

Sakıp Sabancı’nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralan Güler Sabancı, 27 Mart’taki Genel Kurul’da son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hissedarlarla bir araya gelecek.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Güler Sabancı için veda mesajı paylaştı. Alper, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Topluluğumuzun 21 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini büyük bir başarıyla devam ettiren Sayın Güler Sabancı 27 Mart tarihinde görevini bırakıyor.

26 yıl boyunca kendisiyle birlikte çalışmak, benim için eşsiz bir deneyim ve çok değerli bir fırsattı. Bunun son 5 yılında ise CEO olarak çok daha yakın çalışma şansımız oldu.

Çeyrek asrı geçen tüm bu dönemi bir kalemde anlatmak zor. Ancak özetle şunu belirtmek isterim ki, Güler Sabancı, bir Türk iş kadını olarak vizyoner bakışı, ilkeli duruşu ve ileri görüşlülüğüyle sadece Topluluğumuzda değil, ülkemiz iş dünyasında da iz bırakmayı başardı.

Rahmetli Sakıp Sabancı’dan sonra Topluluğumuzun başına geçen ve bu görevi büyük bir tutku ve gurur ile yapan Güler Hanım’ın Topluluğumuzun “Dünya’nın Sabancı’sı” olmasında büyük emeği var.

Bu sebeple Güler Hanım’a hem kendi adıma hem de Topluluğumuz adına çok teşekkürler ederim. Bundan sonraki amacımız bu çıtayı daha da yükseltmek olacak.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek olan Güler Hanım, her zaman olduğu gibi bundan sonra da liderlik ettiği projelerle ülkemize, kadınlara, gençlere, kültür ve sanat hayatına değer katmaya devam edecek.

Yolunuz açık olsun Güler Hanım"