Manisa'da üreticilere yerli tohumdan fide desteği verildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde belediye, üreticilere destek amacıyla yerli tohumlardan yetiştirdiği 70 bin adet sebze fidesi dağıttı. Fide dağıtıma Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Alaşehir Belediyesi çiftçilere destek olmayı sürdürüyor

Alaşehir Belediyesi, artan girdi maliyetleri nedeniyle zor günler geçiren çiftçilere destek olmak amacıyla kendi serasında ürettiği tamamı yerli tohumlardan domates, biber ve patlıcan fidelerini ücretsiz olarak dağıttı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, fideleri üreticilere kendi elleriyle verdi.

"Toplamda 70 bin adet biber, domates ve patlıcan fidesini toprakla buluşturacağız"

Başkan Öküzcüoğlu yaptığı açıklamada, "Alaşehir Belediyesi olarak, kendi seramızda yerli tohumlardan yetiştirdiğimiz fideleri ihtiyaç sahibi çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla toplamda 70 bin adet biber, domates ve patlıcan fidesini toprakla buluşturacağız. Bu fidelerle birlikte bereketin artmasını diliyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Fide desteğinden yararlanan üreticiler ise Alaşehir Belediyesi’nin bu desteğinin kendilerini bir nebze rahatlattığını belirterek, Başkan Öküzcüoğlu’na ve belediye ekiplerine teşekkür etti.