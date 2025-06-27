Sahte maliyeciler iş başında! DMM'den vatandaşlara uyarı geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanlığı adına vatandaşları arayarak dolandırıcılık yapan sahte yetkililere karşı uyardı. DMM, bu tür çağrılara itibar edilmemesini istedi.
Telefonla arayıp, kendilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi gibi tanıtan dolandırıcılara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) uyarı geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri gibi tanıtıyorlar
DMM'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya bağlı kuruluşları adına vatandaşlara ulaşarak kendilerini yetkili gibi tanıtan kişilerin dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
DMM'den sabit hat uyarısı geldi
Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımıza bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK), vergi mükellefleriyle yazışmalarını Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapmakta; VDK yetkilileri, vatandaşlarımızla yalnızca sabit hatlar üzerinden erişim sağlamaktadır" denildi.
"Belgelerin taklit edilmemesi için doğrulama sistemi kullanılıyor"
EBYS sisteminin, belgelerin taklit edilmesini önlemek amacıyla doğrulama kodu ürettiği ve bu kodun belgelerin alt kısmına işlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"VDK'nin internet sitesinde yer alan belge doğrulama modülü üzerinden belgeler doğrulanabilmektedir. Vergi müfettişleri, e-posta gönderirken VDK uzantılı e-posta adreslerini kullanmakta; iletilen belgenin sol alt kısmında yer alan bilgilerden denetim faaliyetini yürüten müfettişin çalışma adresi ve iletişim bilgilerine ulaşılabilmektedir."