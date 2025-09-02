SAMSİAD, Samsun’un potansiyelini anlattı

Yapılan görüşme hakkında açıklamada bulunan SAMSİAD Başkanı Eldemir, görüşmede; Samsun’un mevcut ekonomik yapısı, iş dünyasına sunduğu fırsatlar, istihdam olanakları ve kentin potansiyelini daha ileriye taşıyacak adımlar üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını ayrıca yurt dışı pazarlar ve pazarlara erişim imkânları, iş dünyası ile siyaset kurumları arasındaki iş birliğinin öneminin ele alındığını açıkladı.

Eldemir, görüşmede ayrıca işçi–işveren barışının önemi üzerinde durulduğunu ifade ederek bu barışı zedeleyen etkenlerin en aza indirilmesi için gerekli etik ve hukuki düzenlemelerin gerekliliği konusunda mutabık kalındığını belirten Eldemir, SAMSİAD tarafından işçi–işveren barışı üzerine kapsamlı bir çalışma hazırlayacaklarını söyledi.

Başkan Eldemir, toplantıda ayrıca derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, şehrin gelişimine katkı sunacak her türlü ortak projeye açık olduklarını dile getirirken Prof. Dr. İlyas Topsakal’da, Türkiye için “fırsat ülkeler” konusuna değinerek, yurt dışı pazarlarda iş dünyasına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.