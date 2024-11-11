  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sanayi üretiminde daralma devam etti
Takip Et

Sanayi üretiminde daralma devam etti

Sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1,6; yıllık bazda ise, yüzde 2,4 azaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sanayi üretiminde daralma devam etti
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.

Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandıEylül ayı işsizlik rakamları açıklandıEkonomi

 

Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik 12 yılın en düşüğüne inecek
İşsizlik 12 yılın en düşüğüne inecek
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Merkez Bankası'ndan 'FAST' paylaşımı! Güvenli Ödeme İşlemi nasıl çalışır?
Merkez Bankası'ndan 'FAST' paylaşımı!
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde en yüksek pay İstanbul'un
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesinde en yüksek pay İstanbul'un
Bakan Uraloğlu duyurdu! Öğretmenlere yüzde 50 indirim
Bakan Uraloğlu duyurdu! Öğretmenlere yüzde 50 indirim
Özel okullarda kayıt dönemi fahiş fiyatlarla başladı! Veliler tepkili
Özel okullarda kayıt dönemi fahiş fiyatlarla başladı! Veliler tepkili