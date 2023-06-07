Savunma Sanayii Başkanlığı'nda Haluk Görgün dönemi

ANKARA (EKONOMİ) – Savunma Sanayii Başkanlığı’nda, İsmail Demir yeni atanan Haluk Görgün’e görevi devretti. Devir teslim töreninde konuşan Haluk Görgün, savunma sanayiinde tam bağımsızlık ve ekosistemin geliştirilmesi hedeflerini vurguladı.

Görgün, “Bizi biz yapan azmimizle, duruşumuzla ve inancımızla tam bağımsız savunma sanayi için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Her zaman yanında olduğumuz güvenlik güçlerimize ve vatanımıza hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz” dedi. Törende iki Başkan anı olarak taktıkları kravatları değiştirdiler. ASELSAN Genel Müdürlük görevini yürütürken Başkanlığa atanan Haluk Görgün, uzun süre İsmail Demir ile görev yaptığını belirterek, “Bizler savunma sanayinin artık ülkelerin kaderini tayin eden bir noktada olduğunu çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanlığının yol açma, destek, rehber ve birlik olma yönünde bir rol üstlendiğini vurgulayan Görgün, “Türk mühendisliğinin inandığı ve desteklendiği zaman başaramayacağı hiçbir şey olmadığının en büyük şahidiyiz. Bizi biz yapan azmimizle, duruşumuzla ve inancımızla, tam bağımsız savunma sanayi için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.” İfadelerini kullandı.

İsmail Demir de konuşmasında, “Dokuz yılın özetini geçmeye gerek yok ama Türkiye’de şu anda en popüler konu ne derseniz herhalde ilk akla gelen savunma sanayidir. Bu sektörün ve Türkiye’nin geldiği yer açısından önemli bir göstergedir. Elbirliği ve gönül birliğiyle çalıştık. Sektörün başta ana oyuncuları olmak üzere tümüyle iyi bir frekansımız oldu” dedi.