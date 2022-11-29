Signify, Türkiye’yi üretim merkezi yapacak

Necla DALAN



Royal Philips’ten 2016 yılında ayrılarak bağımsız bir şirket olarak yoluna devam eden ve borsaya kote olan Philips Aydınlatma, 2018 yılında da adını Signify olarak değiştirdi. 35’ten fazla markayı bünyesinde bulunduran, 70’ten fazla ülkede 37 bin çalışanı olan Signify, 2021 yılında 6,9 milyar Euro’luk satış yaptı. Signify, önemli pazarlardan biri olarak gördüğü Türkiye’de üretim planları yapıyor. 2023 yılında bu konuda ilk adımları atmayı hedefleyen Signify, Türkiye’yi Ortadoğu ve Afrika’nın yer aldığı bölgenin üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Signify Türkiye Genel Müdürü Saner Kırık, “Şu anda Türkiye’de üretimimiz yok. Ancak olması için çalışıyoruz. Türkiye’nin potansiyeli çok yüksek. Signify Türkiye, 2023 yılında Ortadoğu ve Afrika bölgesinde en büyük ülke olacak. Burayı merkez haline getirmek için üretim yapmak gerekiyor. Philips’in geçmişte Türkiye’de üç fabrikası vardı, kapandılar. Şimdi çok daha ileri teknolojiyi Türkiye’ye getirmek için çok ciddi bir çalışmamız var. 2023’te bunun temelini atmak istiyoruz” dedi.

CEO’su yüzme yarışması için her yıl İstanbul’a geliyor

Türkiye’nin potansiyelini göstermek için iş planı yaptıklarını kaydeden Kırık, “Türkiye’de üretim olursa işimizi daha ileri götürebileceğimizi global yönetime ilettik. Bu üretimle Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan ve Afrika’da neler yapabileceğimizi anlattık. Globalde destek gördü. Benden önce yönetimde olan Türk yöneticiler bugün Signify içinde 120 ülkeyi yönetiyor. Bize karşı pozitif bir durum var. Global CEO’muz Eric Rondolat Fransız ve inanılmaz bir Türkiye sevgisi var. Her yıl Boğaz’daki kıtalararası yüzme yarışmasına katılıyor. Onun da desteğiyle üretim merkezini Türkiye yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de lokal üretim yapan Türk firmalarına da armatür üretimi için gereken tüm ürünleri verdiklerini de kaydeden Kırık, “Türkiye’de pazar lideriyiz. Yerli firmalara hangi ürünler gerekiyorsa veriyoruz. Bir nevi kendi rakiplerimizi yaratıyoruz. Şirketimiz rakiplerini eğitmek ve büyütmek konusunu bir sorumluluk olarak görüyor” değerlendirmesini yaptı.

Ayasofya ihalesine girecek

Dünyada ve Türkiye’de sembol bina ve yapıları aydınlattıklarına da değinen Kırık, yakın zamanda Sultanahmet Camii’nin dış cephe aydınlatmasına başladıklarını, Ayasofya Camii’nin ihalesine de girdiklerini anlattı. Kırık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anıtkabir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çamlıca Camii ve Konya Kelebekler Vadisi’ni ve daha birçok önemli yapıyı biz aydınlattık. Edirne Tunca Köprüsü aydınlatması Almanya’da ödül aldı. Sultanahmet Camii’nin aydınlatmasına başladık. Levent Camii’ne başlayacağız, Ayasoyfa’nın ihalesine gireceğiz. 2022’de geçen yıla göre ciromuz yüzde 100’ün üzerinde, ekibimiz yüzde 30 büyüdü. Euro bazında dünyada global Signify içinde en yüksek büyümeyi biz gerçekleştirmiş olacağız.”

‘Tarımda verimliliği artıran teknolojiler sunuyoruz’

Saner Kırık, kümes hayvancılığından topraksız tarıma birçok alanda fark yaratan teknolojileri hakkında şu bilgileri verdi: “Kümes hayvanları ışığı bizim gördüğümüz gibi görmüyor, normal aydınlatmaları titreşen ışık olarak görüyorlar ve bu onları rahatsız ediyor. Bizim teknolojimiz sayesinde civcivler stres olmuyor ve daha hızlı büyüyor. Balık çiftlikleri için aydınlatmalarımız var. Özel bir frekans verdiğiniz zaman balığın yemi göreceği alanı genişletiyor ve daha iyi beslenmesini sağlıyor. Domatesin belirli bir frekansa ihtiyacı var. Biz onu ışıkla sağlıyoruz. Bir senede 2 hasat yaparken 10’a kadar çıkabiliyor. Bu yöntem suda yüzde 90 tasarruf sağlıyor, zirai ilaç kullanımını minimize ediyor.”