Sigorta dünyasında dev satın alma! Anlaşma sağlandı

Arthur J. Gallagher'den yapılan açıklamada, AssuredPartners'ın yaklaşık 11 bin çalışanının, ABD, Birleşik Krallık ve İrlanda'da bulunan yaklaşık 400 ofis aracılığıyla geniş bir müşteri yelpazesine hizmet verdiğine işaret edildi.

AssuredPartners'ın satın alınmasına yönelik şirketle anlaşma imzalandığı belirtilen açıklamada, satın alma işleminin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

13,45 milyar dolara satın alıyor

Açıklamada, anlaşma uyarınca AssuredPartners'ın ana şirketinin hisselerinin 13,45 milyar dolar karşılığında satın alınacağı aktarıldı.

Şirketin Üst Yöneticisi Patrick Gallagher Jr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "AssuredPartners ile birlikte müşterilerimize daha fazla değer sağlayabilir ve Gallagher'ı gelecekteki büyüme için daha fazla konumlandırabiliriz." ifadesini kullandı.

AssuredPartners Üst Yöneticisi Randy Larsen da işlemin, şirketin yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Arthur J. Gallagher ile birlikte geçirecekleri gelecek için heyecan duyduğunu anlattı.