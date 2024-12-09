Yıldız Holding'den 48 milyon dolar değerinde iştirak satışı

Ufuk Yatırım Yönetim ve Gaydrimenkul AŞ, Yıldız Holding'in sahip olduğu payların satışını duyurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, iştirakin 48 milyon dolar bedelle satıldığı belirtildi.

Satın alma sonrasında Ufuk Yatırım hisselerinin devir işlemleri ise Lydia Holding liderliğinde; Lydia Yeşil Enerji, 1000 Yatırımlar Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Yatırım Holding ve Re-Pie Portföy konsorsiyumu üzerinden 9 Aralık 2024 tarihi itibarıyla tamamlandı.

48 milyon dolar bedelle satıldı

Açıklamada, "14.06.2024 tarihli özel durum açıklamamız çerçevesinde; ana ortağımız Yıldız Holding A.Ş. ("Satıcı") ile "Lydia Holding A.Ş., 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bulls Yatırım Holding A.Ş."' ("Alıcılar") arasındaki Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında, Yıldız Holding'in Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu payların (%93.03) tamamının, toplam 48.000.000 USD bedel karşılığında, borsa dışında satışının gerçekleştiği ve pay devir işleminin 09.12.2024 tarihinde (bugün) tamamlandığı Yıldız Holding A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Ufuk Yatırım, 2005 yılında Toprak Finansal Kiralama A.Ş’nin yüzde 83,8 oranındaki hissesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) satın almıştı. 2006 yılında Toprak Finansal Kiralama ile birleşme yoluna giden Ufuk Yatırım, bu sayede halka açık bir şirket haline gelmişti. Son olarak geçen ay 1.2 milyar TL bedelle Sabiha Gökçen Havalimanı’na komşu, toplam büyüklüğü 106 bin 590 metrekare olan 11 adet arsayı satın aldığını KAP’a bildirmişti.