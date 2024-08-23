Şimşek: Kayıt dışı ve vergide denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Maliyeden tütün sektörüne eş zamanlı kayıt dışılık sayımı” başlıklı haberi sosyal medya hesabından yorumladı.

Şimşek, kayıt dışına yönelik X platformunda, kişisel hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları iletti:

“Kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için sektörel saha denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.”