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Şimşek: Kayıt dışı ve vergide denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz

Bakan Şimşek, “Kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için sektörel saha denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Haber Merkezi
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Şimşek: Kayıt dışı ve vergide denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Maliyeden tütün sektörüne eş zamanlı kayıt dışılık sayımı” başlıklı haberi sosyal medya hesabından yorumladı.

Şimşek, kayıt dışına yönelik X platformunda, kişisel hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları iletti:

“Kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için sektörel saha denetimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.”

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