Bakan Kacır duyurdu: KOSGEB'den KOBİ'lere 715 milyon liralık destek
Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandığını ve toplamda 521 projeye, 715 milyon TL destek sağlanacağını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, KOSGEB'den kobilere destek verildiğini duyurdu.
Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Kalkınmamızın dinamosu KOBİ’lerimizi desteklemeye devam ediyoruz.
KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı!
521 projeye 715 milyon TL destek sağlayacağız.
81 ilimizde @Kosgeb sahada ve girişimcilerimizin daima yanında…
⚙️ Kalkınmamızın dinamosu KOBİ’lerimizi desteklemeye devam ediyoruz.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 23, 2024
📢 KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı!
🤝 521 projeye 715 milyon TL destek sağlayacağız.
🇹🇷 81 ilimizde @Kosgeb sahada ve girişimcilerimizin daima yanında… pic.twitter.com/k9k1RkKq8y