Şimşek’ten cari açık değerlendirmesi: Düşüş kademeli devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan şubat ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, cari açıkta Mayıs 2023 zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleştiğine dikkati çekti.

Cari açıktaki düşüşün Orta Vadeli Program'ın çalıştığını gösterdiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti: "Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisiyle bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz. Bu eğilim, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak."