Şirikçioğlu Grup’tan 2024’te 30 milyon dolarlık GES yatırımı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

2024’e önemli GES yatırımlarını hayata geçirdiklerini söyleyen Şirikçioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi, “Toplam GES yatırımlarımız 2024 yılında 30 milyon doları buldu” dedi. Şirikçi, 2025’te de 18 MW’lık yeni bir yatırım planladıklarını söyledi.

Tekstil, enerji, inşaat, perakende, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren Şirikçioğlu Grup, özellikle tekstil de entegre üretim yapısının da etkisi ile ISO İlk 500 listesinde üç şirketi ile yer alıyor. Tekstil alanında grubun üretim gücüne vurgu yapan Şirikçioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi, denim ve non-denim kumaş üretimi ile günlük 300 ton iplik ve aylık 10 milyon metre kumaş üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, sağladıkları istihdamın ise 4 bini bulduğunu kaydetti. Söz konusu üretim gücü ile ihracatta da önemli başarı elde ettiklerini ve yine bu alanda önemli hedefleri bulunduğunu anlatan Şirikçi, “55 ülkeye doğrudan ihracat yapıyoruz. Tunus, Fas, Mısır ve İtalya gibi pazarlara talep yoğunluğu yaşıyoruz. 2024 itibarıyla ihracat ciromuzun yüzde 40’a ulaştığı bir noktadayız. Uzun vadede bu oranı yüzde 60’ın üzerine taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

22 MW’lık çatı GES yatırımı yaptı

Şirikçioğlu Grup’un çevre dostu projelerine dikkat çeken Atıf Şirikçi, “2024 yılına GES yatırımlarını planlayarak başladık. GES yatırımını, hem işletmelerin çatılarını içeren hem de araziye yapılacak yatırım olarak iki aşamalı olarak planlamıştık. Deprem nedeniyle 2024 yılına sarkan 27 MW’lık çatı GES yatırımının 22 MW’lık kısmı 2024 Mayıs ayı itibariyle tamamlanarak devreye alındı. 2025’te 5 MW’lık kısmı çatı ya 13 MW’lık kısmı araziye olmak üzere 18 MW’lık yatırım yapılarak toplam 40 MW GES projesi tamamlanmış olacağız. Böylece tüm işletmelerde kullandığımız enerjinin yüzde 25’lik kısmını yenilenebilir enerjiden sağlayarak çevreye olumlu katkı sağlayacağız. Toplam GES yatırımlarımız 2024 yılında 30 milyon doları buldu” açıklamasını yaptı.

İşgücü sirkülasyonu devam ediyor

6 Şubat’ta meydana gelen depremin etkisi ile 2023’te üretim kaybının yüzde 25, 2024’te ise yüzde 15 seviyesinde olduğunu anlatan Şirikçi, hükümetin destekleri ve çalışanların emeğiyle bu süreçten güçlenerek çıkmaya devam ettiklerini belirtti. şirikçi, “Ancak çalışan sıkıntısı ve işgücü sirkülasyonu gibi sorunlar kısmen devam ediyor. Bu nokta da istihdam yükünün hafifletilmesi için hükümetimizden daha fazla destek bekliyoruz” dedi. Şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşan Şirikçi, “Ürünlerimizde organik, geri dönüştürülmüş ve sertifikalı hammaddeler kullanıyoruz. Atık yönetimi ve sıfır atık hedeflerimiz doğrultusunda üretim süreçlerimizi optimize ettik. Ayrıca karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik projelerimizi sürdürüyoruz. Enerji verimliliğini artıran teknolojilere yatırım yaparak, çevresel etkilerimizi en aza indirmeye odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fiyat odaklı ürünlere talep artıyor

Tekstil sektöründeki global değişimlere değinen Şirikçi, “Fiyat odaklı ürünlere talep artarken, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim en büyük trendler arasında yer alıyor. Müşteriler artık sadece kalite değil, aynı zamanda doğaya duyarlı ürünler talep ediyor. Dijitalleşme ve otomasyon süreçleri de sektörün vazgeçilmez unsurları haline geldi” ifadelerini kullandı. Atıf Şirikçi, şirketin gelecekteki hedefleriyle ilgili olarak, ise şu ifadeleri kullandı: “Ürünlerimizde, çevre dostu hammaddelere büyük önem veriyoruz. Sürdürülebilir elyaflar kullanarak, organik, geri dönüştürülmüş ( recycle ), regeneratif ve BCI (Better Cotton Initiative) gibi sertifikalı malzemeleri tedarik ediyoruz. Bu sayede, çevresel etkilerimizi minimize etmeyi hedefliyoruz. Üretimimizin yüzde 25’ini yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedefliyoruz. Atık yönetimi ve sıfır atık hedefi doğrultusunda üretim süreçlerimizi optimize ettik. Kullanılan su ve enerji miktarlarını azaltmak için çeşitli projeler hayata geçirdik. Aynı zamanda atıkların geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için özel sistemler kurduk. Bu sayede hem maliyet tasarrufu sağladık hem de çevreye olan etkilerimizi azaltmayı başardık.”