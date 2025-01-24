SON DAKİKA... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilerin zam farkları bugün hesaplarına yatıyor

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4/1-c kapsamındaki 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkı ödeneceğini açıkladı.

Ayrıca Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan ya da hak sahibi olan 58 bin 644 kişiye 1 milyar 339 milyon TL ek ödeme yapılacak.

Ocak ayında yapılan toplu zammın yansımalarını içeren bu ödemeler, Emekli Sandığı'ndan maaş alan emeklileri kapsıyor. Harp ve Vazife Malullüğü aylığı için sağlanan ek ödemeler ise 2024 yılı destek programları doğrultusunda gerçekleştirildi.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.



Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/DCsQPPbKSd — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 24, 2025

Ödemeler nasıl alınacak?

Hak sahiplerinin ödemeleri kayıtlı banka hesaplarına yatırılacak. Vatandaşlar, ödeme bilgilerine e-Devlet üzerinden veya ilgili bankalar aracılığıyla ulaşabilecek.

Bakanlık, bu ödemelerin vatandaşların bütçelerine katkı sağlayacağını ve ekonomik koşulların iyileştirilmesine destek olacağını vurguladı.