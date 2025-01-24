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SON DAKİKA... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilerin zam farkları bugün hesaplarına yatıyor

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında aylık alan vatandaşların zam farklarının ve Harp ile Vazife Malullüğü aylığı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilerin zam farkları bugün hesaplarına yatıyor
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4/1-c kapsamındaki 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkı ödeneceğini açıkladı.

Ayrıca Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan ya da hak sahibi olan 58 bin 644 kişiye 1 milyar 339 milyon TL ek ödeme yapılacak.

Ocak ayında yapılan toplu zammın yansımalarını içeren bu ödemeler, Emekli Sandığı'ndan maaş alan emeklileri kapsıyor. Harp ve Vazife Malullüğü aylığı için sağlanan ek ödemeler ise 2024 yılı destek programları doğrultusunda gerçekleştirildi.

Ödemeler nasıl alınacak?

Hak sahiplerinin ödemeleri kayıtlı banka hesaplarına yatırılacak. Vatandaşlar, ödeme bilgilerine e-Devlet üzerinden veya ilgili bankalar aracılığıyla ulaşabilecek.

Bakanlık, bu ödemelerin vatandaşların bütçelerine katkı sağlayacağını ve ekonomik koşulların iyileştirilmesine destek olacağını vurguladı.

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