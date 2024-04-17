Son dakika... Cari denge şubatta açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 265 milyon dolar açık kaydetti. Piyasa beklentisi, 3,65 milyar açık verileceği yönündeydi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, 2 milyar 106 milyon dolara fazla verdi.

Yıllıklandırılmış cari işlemler hesabında 31,84 milyar dolar açık oluştu.

Net hata ve noksan kalemi, şubat ayında 4,98 milyar dolar açık verirken, ocak ayında bu veri 1,9 milyar dolar açık seviyesindeydi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.751 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.381 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.957 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 849 milyon dolar net çıkış ve 46 milyon dolar net çıkış kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 142 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 4.415 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2.659 milyon dolar, 3.000 milyon dolar ve 500 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.696 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 220 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 274 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 54 milyon dolar net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 115 milyon dolar ve 265 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ise 138 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 6.230 milyon dolar net azalış olmuştur"