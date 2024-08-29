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Son dakika... Ekonomiye güven 39 ayın dibinde

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93,1 oldu. Endeks böylelikle, 2021 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Haber Merkezi
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Son dakika... Ekonomiye güven 39 ayın dibinde
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 94,4 iken, ağustos ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 98 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 88 değerini aldı.

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