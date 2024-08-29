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TCMB: Ticari gayrimenkul fiyatları ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 4,4 azaldı

Ticari gayrimenkul fiyatları ikinci çeyrekte nominal olarak artarken, reel olarak düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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TCMB: Ticari gayrimenkul fiyatları ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 4,4 azaldı
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2024 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artan ticari gayrimenkul fiyat endeksi (TGFE), bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 64,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,4 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,0 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 66,7 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 3,2 oranında azaldı.

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 54,2 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 10,5 oranında azaldı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 3,0, 11,1 ve 5,9 oranlarında artış göstermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 51,5, 72,1 ve 62,0 oranlarında artış gösterdi.

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