Fındık fiyatlarındaki ani düşüşe esnaflar tepkili: Piyasa üzerinde spekülatif baskı var

Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi'nin (INC), 2025 yılı için Türkiye’nin fındık rekoltesini 610 bin ton olarak açıklaması, piyasada hareketliliğe neden oldu. Açıklamanın ardından serbest piyasada 220 liraya kadar çıkan fındık fiyatları, kısa sürede 180 liraya geriledi. Üreticiler ve sektör temsilcileri ise bu tahminin gerçeği yansıtmadığını belirterek, piyasa üzerinde spekülatif baskı oluşturduğunu öne sürüyor.

"Fiyatlar 180 liraya kadar geriledi"

Giresun’un tarihi fındık pazarında uzun yıllardır esnaflık yapan Mustafa Kankaya, Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi’nin (INC) 2025 rekolte tahminine sert tepki gösterdi. Açıklanan 610 bin tonluk tahminin sahadaki gerçek durumu yansıtmadığını belirten Kankaya, “Giresun kalite 50 randıman fındık, iki gün öncesine kadar 220 liradan alıcı buluyordu. Ancak bu açıklamanın ardından fiyatlar 180 liraya kadar geriledi. Son yıllarda yaşanan tarımsal afetler göz önüne alındığında, böyle yüksek bir tahminin gerçekçi olması mümkün değil. Bu tür açıklamalar piyasada yalnızca spekülatif etki yaratıyor,” ifadelerini kullandı.

“TMO’nun fiyat güncellemesi yapması bekleniyordu"

Kankaya, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık satış politikasıyla ilgili de önemli bir noktaya dikkat çekti. TMO’nun kısa bir süre önce stoklarındaki fındığı satışa çıkardığını ve yoğun talep üzerine satışları durdurduğunu hatırlatan Kankaya, “TMO’nun fiyat güncellemesi yapması bekleniyordu. Ancak INC’nin bu rekolte açıklamasıyla TMO’nun fiyat güncellemesi yapmasının da önü kesilmiş oldu.