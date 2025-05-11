30 bin yabancı alıcı İDEX için İstanbul’da buluştu

Geçen yılı 350 milyon dolar ihracatla kapatan ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor. 1 milyar dolarlık ekonomik hacme ulaşan sektörün küresel vitrini olarak nitelendirilen IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Almanya’da iki yılda bir düzenlenen IDS fuarının ardından Avrupa’nın ikinci büyük dental fuarı olarak kabul gören IDEX, ‘Türkiye’de en fazla yabancı ziyaretçi ağırlanan ihtisas fuarı’ unvanını da elinde bulunduruyor. Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (DİŞSİAD) destekleriyle ve Winnow Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen fuarda yapay zeka tabanlı cihazlar başta olmak üzere birçok yüksek teknolojili ürün dünya pazarlarına sunuldu.

450 milyon dolar ticaret hacmi hedefi

DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Sektörümüz yerli üretim yenilikçi ürünlere yatırımlarını sürdürüyor. Bugün implant ürünlerinde yüzde 70, endodonti alanında ise yüzde 50 yerlilik oranına ulaştık. IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı sektörümüzle paralel bir büyüme performansı sergiliyor. Geçen yıl yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 93 bin ziyaretçiyi ağırlamıştık. Bu yıl bu rakamı 100 bine çıkarma hedefimiz var. Geçen yıl yakaladığımız ticaret hacmi 350 milyon doların üstündeydi. Bu yıl bu alandaki hedefimiz ise en az 450 milyon dolar rakamına ulaşmak. Sektör ihracatımızı beş yıl içerisinde 1 milyar dolar seviyesine çıkarma gayreti içerisindeyiz. Türk ve yabancı hekimler, IDEX’te gerçekleştirdikleri uygulamalı kurslar ve sempozyumlarda yeni tedavi yöntemlerinin kapılarını İstanbul’dan açtı. Bir hekimin dental malzeme alanında A’dan Z’ye ihtiyaç duyduğu tüm cihazlar ve malzemeler tek çatı altında, 20’nci IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı’nda yerini aldı.”

Pelister: Sektörün başarısını perçinliyor

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise, dental sektörün ihracat performansıın son yıllarda üst seviyede olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“İDEX, her yıl kendini yenileyen ve geliştiren, sektörün ticari başarısını perçinleyen bir fuar. Diş sağlığı alanında; eğitim, tanıtım ve teknolojik gelişmelerle birlikte ihracatımıza önemli katkılar sağlayan bu fuar, büyük bir potansiyel taşımaktadır. Ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörünün ihracata yönelik atılımlarını yakından takip ediyoruz. İKMİB olarak sektöre; eğitim, tanıtım ve teknolojik anlamda her türlü desteği sağlamaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Gelecek nesillere bir değer olarak bırakmak için çabaladığımız ve geçen yıl hayata geçirdiğimiz Kimya Teknoloji Merkezi’mizde, ağız ve diş sağlığı sektörüne yönelik yeni çalışmalara imza atmayı planlıyoruz. Finans sisteminden üretim, Ar-Ge ve lojistik alanlarına kadar uzanan projemizle birlikte ülkemizi hak ettiği konuma ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Sektörel olarak ihracatta ikinciliği yakaladık. 2030 yılı ihracat hedefimiz 50 milyar dolar. Bu hedefe yürürken 1 milyar dolar ticaret hacimine ulaşan ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörüyle birlikte ihracat hedeflerimizi gerçekleştirmek için projeler geliştirme arzusundayız. Sanayicilerin ortak sorunlardan biri olan kur artışı ve buna bağlı yüksek maliyetlerin sektörümüzde ciddi bir engel oluşturduğunun farkındayız. Umutla küresel pazarda rekabet gücümüzün yeniden artacağını bekliyoruz.”

57 yıllık tarihi muayenehaneye yoğun ilgi

IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı’nda Diş Sağlığı Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden emekli Kıdemli Albay diş hekimi Dr. Nidai Ergun’a ait tarihi muayenehane de sergilendi. Nidai Ergun’un ailesinden aktarılan bilgilere göre, bu muayene koltuğunda gazeteci Uğur Mumcu’nun yanı sıra, Milli Birlik Komitesi üyelerinden Ahmet Yıldız, Suphi Gürsoytrak ve Sami Küçük ile 1970–1975 yılları arasında görev yapmış Türk, Alman, Rus ve İranlı diplomatlar da oturdu. 1968–1995 yılları arasında aktif olarak Ankara'da hizmet veren diş hekimi koltuğu ve muayenehanesi yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Aynı zamanda Diş Sağlığı Müzesi’nin koleksiyonuna katkıda bulunmak üzere özel olarak tasarlanmış bir kinetik sanat eseri de fuar da yerini aldı.