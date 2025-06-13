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Otellerin doluluk oranı nisanda toparlandı

İşletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde Mart ayında pandemiden bu yana en düşük seviyelerde olan doluluk oranı, Nisan ayında hızla toparlandı.

Haber Merkezi
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Otellerin doluluk oranı nisanda toparlandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında %26,79, geçen yıl Nisan ayında %39,74 olan otellerde doluluk oranı, bu yıl Nisan ayında %41,12 seviyesine yükseldi.

Nisan ayında geceleme sayısı 16 milyon 274 bin 395 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında geceleme sayısı 14 milyon 627 bin 114 seviyesindeydi. Gecelemelerin 10 milyon 331 bin 928'i yabancı, 5 milyon 942 bin 467'si yerli ziyaretçilerden oluştu.

Tesislere gelen kişi sayısı 2 milyon 955 bin 829'u yabancı, 3 milyon 50 bin 968'i yerli olmak üzere toplam 6 milyon 6 bin 797 olarak açıklandı.

Ziyaretçilerin kalış süresi geçen yılın ayında 2,44 gün olurken, bu yılın aynı ayında 2,48'e yükseldi.

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