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ING: İran'ın arzı aksarsa, OPEC üretimi hızlandırabilir

ING'nin analizine göre, İran'ın petrol arzında yaşanacak bir aksaklık ile, OPEC üretimi daha hızlı artırabilir.

Haber Merkezi
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ING: İran'ın arzı aksarsa, OPEC üretimi hızlandırabilir
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ING'den Warren Patterson'a göre, İran'ın petrol arzında yaşanacak herhangi bir aksaklık OPEC'i üretimi daha hızlı artırmaya sevk edebilir.

Ancak Patterson, gerilimin daha da tırmanması halinde OPEC'in tampon görevi görme kabiliyetinin muhtemelen sınırlı kalacağını öngördü.

OPEC, arz kesintilerini azaltmak ve küresel fiyatları dengelemek için önemli bir araç olan günde yaklaşık 5 milyon varil yedek kapasiteye sahip ve bunun büyük kısmı Basra Körfezi'nde bulunuyor.

Patterson, “Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışında kesintiler görürsek, bu yedek üretim kapasitesi küresel petrol piyasasına çok az yardımcı olacaktır. Boğazın önemi göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir aksaklık, bu tıkanma noktasındaki enerji akışının ciddi şekilde kesintiye uğramamasını sağlamak için küresel olarak daha koordineli bir tepkiye yol açacaktır" dedi.

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