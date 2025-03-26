Elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar yanıt verdi
Son dakika haberi... Elektrik tarifelerine 1 Nisan itibarıyla zam geleceği iddia edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Elektriğe zam olacak mı?” sorusuna “Bakacağız, değerlendireceğiz” cevabını verdi.
EKONOMİ (ANKARA)
Türkiye'de elektrik fiyatlarına 1 Nisan tarihinden itibaren zam geleceği iddia ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, zam iddialarına cevap verdi.
Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun, "Elektriğe zam olacak mı?" sorusu üzerine Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz." cevabını verdi.
Bakan Bayraktar, bununla ilgili değerlendirmenin yakın zamanda yapılacağını belirtti.