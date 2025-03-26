  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar yanıt verdi
Takip Et

Elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar yanıt verdi

Son dakika haberi... Elektrik tarifelerine 1 Nisan itibarıyla zam geleceği iddia edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Elektriğe zam olacak mı?” sorusuna “Bakacağız, değerlendireceğiz” cevabını verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar yanıt verdi
Takip Et

EKONOMİ (ANKARA)

Türkiye'de elektrik fiyatlarına 1 Nisan tarihinden itibaren zam geleceği iddia ediliyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, zam iddialarına cevap verdi.

Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, "Elektriğe zam olacak mı?" sorusu üzerine Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz." cevabını verdi.

Bakan Bayraktar, bununla ilgili değerlendirmenin yakın zamanda yapılacağını belirtti.

1 Nisan'da elektriğe zam mı geliyor?1 Nisan'da elektriğe zam mı geliyor?Ekonomi

 

Ekonomi
İSO/Özhamaratlı: Reeskont kredilerindeki döviz alımı kısıtlamaları kaldırılmalı
Reeskont kredilerindeki döviz alımı kısıtlamaları kaldırılmalı
MÜSİAD'dan 'boykot' açıklaması: Reel sektör temsilcileri olarak üzüntüyle karşılıyoruz
Reel sektör temsilcileri olarak üzüntüyle karşılıyoruz
TCMB Başkanı Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
"Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı"
Kırkağaç Kavunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Kırkağaç Kavunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: 5 günde döviz piyasasına ne kadar müdahale edildi?
5 günde döviz piyasasına ne kadar müdahale edildi?
İktisatçı Mahfi Eğilmez: Artık faiz artırma zamanının geldiğini düşünüyorum
MAHFİ EĞİLMEZ: