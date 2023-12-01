S&P, Türkiye’nin not görünümünü pozitife yükseltti
S&P'den takvim dışı sürpriz görünüm revizyonu geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife revize etti.
Raporda politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutmak konusunda ilerleme kaydettiği, Merkez Bankası’nın azalan net Döviz rezervlerinin yavaşça artmaya başladığı belirtildi.