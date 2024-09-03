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SPK ile MSB arasında finansal okuryazarlık protokolü

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik olarak iş birliği protokolü imzalandı.

Haber Merkezi
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SPK ile MSB arasında finansal okuryazarlık protokolü
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) gerçekleştirdikleri iş birliği protokolü ile finansal okuryazarlık konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı ve finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmayı planlıyor.

SPK’dan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında MSB kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli personelden belirlenen hedef kitlede yer alanlara yönelik finansal okuryazarlık eğitimleri, seminerleri ve eğitici eğitimler verilecek.

SPK, bu kapsamda daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İş Kurumu ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile işbirliği protokolleri imzalamıştı.

 

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