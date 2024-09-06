Steel Dynamics, Türkiye dahil 10 ülkeden yassı çelik ithalatına antidamping istedi

ABD'de Steel Dynamics, artan ithalatın iç pazara zarar verdiğini iddia ederek, korozyona dayanıklı yassı haddelenmiş çelik ithalatına antidamping vergisi uygulanması için ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'na dilekçe verdi.

Steel Dynamics yaptığı açıklamada, vergilerin Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Tayvan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'dan yapılan ithalata uygulanacağını öngördü.

Ayrıca Brezilya, Kanada, Meksika ve Vietnam'dan yapılan korozyona dayanıklı yassı haddelenmiş çelik ithalatına karşı telafi edici vergi uygulanması çağrısında bulundu.

Şirket'in Operasyon Direktörü Barry Schneider, inşaat uygulamalarında ve otomobil ve beyaz eşya üretimi gibi çeşitli pazar sektörlerinde kullanılan korozyona dayanıklı yassı haddelenmiş çeliğin söz konusu 10 ülkeden ithalatının, bir önceki yıl 1,3 milyon tondan az iken yılın ilk yarısında neredeyse 2 milyon tona yükseldiğini söyledi.

Steel Dynamics, haksız ticaret yasaları uyarınca Ticaret Bakanlığı'nın 20 gün içinde talep edilen soruşturmaları başlatıp başlatmayacağına karar vermesi gerektiğini, Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun ise 45 gün içinde bir ön zarar tespiti yapması gerektiğini vurguladı.