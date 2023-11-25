Sürücüler dikkat! Trafik cezalarında oran değişti, uymayan zamlı ödeyecek
Yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak belirlenmesinin ardından MTV, trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet harçları tek tek hesaplandı. 2024 yılında yeniden değerleme oranına göre zamlanacak listesinde trafik cezaları da yer alıyor. Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi.
Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.
1 Ocak 2024’ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 30 aşmanın cezası da 1510 lira olacak.
Alkollü araç kullanımının cezası 4 bin 250 liradan, 6 bin 735 liraya yükselecek. Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.
İşte 2024'te uygulanacak cezalar...
Hurdaya çıkarılmış aracı karayolunda sürmek: 12.978 TL
Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak: 586 TL
Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TL
Araca sahte plaka takmak veya kullanmak: 32.171 TL
Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak: 32.171
Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka
renginde olması: 1.507 TL
Kamyon, çekici ve otobüslerde, takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre
bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak: 3.136 TL
Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması: 1.507 TL
Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması : 3.136 TL
Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak: 13.978 TL
Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak: 12.978 TL
Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile motorlu araç kullanmak: 2.610 TL
Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her
isteyişinde göstermemek: 1.507 TL
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak: 33.240 TL
Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek: 1.507 TL