SushiCo’da veri güvenliği ihlali: Müşteri bilgileri sızdırıldı

BNS Gıda, markalarından SushiCo’nun sistemlerinde 28 Şubat 2025 tarihinde bir veri güvenliği ihlali yaşandığını duyurdu. Şirketten yapılan duyuruya göre, yetkisiz erişim sonucunda bazı müşteri bilgileri açığa çıktı ancak finansal veriler bu ihlalden etkilenmedi.

Kredi kartı bilgileri de sızdırıldı mı?

Açıklamada, sızdırılan veriler arasında müşteri isimleri, soy isimleri, iletişim bilgileri ve sipariş detaylarının bulunduğu ifade edilirken, kredi kartı bilgilerinin şirket sistemlerinde saklanmadığı ve herhangi bir finansal risk oluşturmadığı vurgulandı.

Ek güvenlik önlemleri alındı

BNS Gıda, olayın ardından siber güvenlik uzmanlarıyla kapsamlı bir inceleme başlattıklarını ve güvenlik açıklarının giderildiğini duyurdu. Şirket, benzer durumların tekrar yaşanmaması için ek güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Müşterilere dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan şirket, şüpheli e-posta, SMS veya telefon aramalarına karşı temkinli olunmasını tavsiye etti. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen müşteriler için özel bir destek hattı oluşturulduğu bildirildi.