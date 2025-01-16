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Tarım üretici fiyatları bir yılda yüzde 37 arttı

Tarım ÜFE Aralık 2024'te aylık yüzde 0,39 azalırken yıllık bazda yüzde 37,01 arttı.

Haber Merkezi
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Tarım üretici fiyatları bir yılda yüzde 37 arttı
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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 0,39 azalırken 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 37,01 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,39 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 46,9 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,16 artış görülürken balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış kayıtlara geçti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 1,68, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler yüzde 0,77 artarken çok yıllık bitkisel ürünler yüzde 5,87 azaldı.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 212,94 ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 6,49 azalışla yağlı meyveler olarak hesaplandı.

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