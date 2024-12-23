Tarımsal girdi fiyatları 3 ayın en yükseğinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,75, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 27,92, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,03 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,04, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,1 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 31,03, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 42,35 yükseliş görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın en düşük gerçekleştiği alt gruplar, yüzde 13,48 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 16,48 ile enerji ve yağlayıcılar oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 64,81 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 60,13 ile veteriner harcamaları olarak hesaplandı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Aylık düşüş gösteren tek alt grup yüzde 0,01 ile makine bakım masrafları olarak saptandı. Aylık artışın daha düşük gerçekleştiği alt gruplar ise yüzde 0,85 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,88 ile veteriner harcamaları oldu. Aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 5,32 ile hayvan yemi, yüzde 3,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak belirlendi.