Tatilciler, rezervasyonda bu yıl daha ‘erken’ davrandı

Selenay YAĞCI/İSTANBUL



Yüksek enflasyon ve yeni zam beklentileri, tatilcileri bu yıl daha ‘erken’ harekete geçirdi. Kasım ayında başlayan erken rezervasyon kampanyalarına yoğun talep var. Türkiye’de paket tatil yapan yaklaşık 10 milyon yerli turist bulunuyor. Bu yaz, erken rezervasyonla tatil yapanların yüzde 50 artacağı öngörülüyor. Bunun yanında bazı acentaların ilk dönem satışlarında geçen yıla göre yüzde 300 artış yakaladığı dikkat çekti. Bu arada kampanyalardaki yüksek indirim oranları her yıl kademeli olarak azalıyor. Ancak bu yıl farklı olarak fiyat artışları ocak ayında başlayacak. Yerli turistin de yeni maaş zamlarıyla birlikte tatil alışverişlerini ocak ayında bitireceği tahmin ediliyor. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre; erken rezervasyon fiyatlarında önceki yıla göre yüzde 60’a varan artışlar yaşanırken, sezonda minimum 3 kat artış olacağı düşünülüyor. Şu an erken rezervasyonda 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin 5 yıldızlı otelde 5 gecelik tatili 8 bin TL’den başladığı belirtiliyor.

Fiyatlar yeni yılda artacak

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, erken rezervasyonun ilk dönem satışlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 300 artış yakaladıklarını söyledi. Pandemiden bu yana yüksek yurtdışı satış grafiğini yakaladıklarını kaydeden Onaran, “Kampanya başladığı 1 Kasım’dan itibaren yoğun ilgi görüyor. 2019 rakamlarını yakaladık. Yurt içinde otel tatilinden daha ekonomik olan, seyahat severlerin deniz keyfi ve kültürel keşfi bir arada bulabileceği Ege-Akdeniz ile Likya turları yine popüler rotalar arasında” dedi.

Jolly yetkilileri ise “4 Kasım 2022 tarihinde başlayan yaz erken rezervasyon kampanyamız kapsamında şu an için fiyatların geçen sezona göre yüzde 35-50 civarında arttığını söyleyebiliriz. Fiyatların yılbaşından sonra daha da artması bekleniyor. Kasımda başlayan yaz erken rezervasyon kampanyası kapsamında fiyatlar şu an için ekonomik bir otelde kişi başı gecelik ortalama bin TL iken, lüks bir otelde kişi başı gecelik ortalama 3 bin TL civarında seyrediyor. Ocak 2023 döneminde ciddi zam beklentisi olduğundan erken rezervasyonda hareketlilik söz konusu. Bu hareketliliğin aralık ayında da devam edeceğini bekliyoruz. Son dakika tatil rezervasyon yapanların da erken rezervasyon dönemini tercih edeceğini öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

Son dakikacılar, bu kez fırsatı kaçırmak istemiyor

İleriye dönük fiyat artışından etkilenmek istemeyen tüketicilerin erken rezervasyon taleplerinde yoğun artış olduğunu kaydeden Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz da “2021 yılı fiyatları ile 2022 fiyatları arasında, yüzde 50 - 60 artış görülüyor. Sezon da ise ülke genelindeki enfl asyon durumunun yanı sıra, sezona yaklaştıkça ilerleyen dönemlerde, yüksek indirim oranları kademeli olarak azalabilir. Erken rezervasyon indirimi ile birlikte ön ödemeli rezervasyon alınabilmesi, sigorta ve taksit seçeneklerinin bulunması, rezervasyon yoğunluğunun etkenlerinden. Enfl asyon artışı ve dövizdeki dalgalanmalar, geçen yıl yerli turistleri de etkiledi. Otellerde yaşanan fiyat artışlarından etkilenmemek ve erken rezervasyonlarda en yüksek indirim oranından yararlanmak için, diğer yıllara oranla daha erken doluluk bekleniyor. Son dakikacılar, bu yıl ilk fırsatlardan yararlanabilmek adına erken rezervasyon döneminde talep oluşturacak.” diye konuştu.

Tatil ihtiyacından vazgeçilmiyor

Bu yıl erken rezervasyon deneyimi ile avantaj yaşayan tüketicinin erken rezervasyon ön taleplerini beklenenden önce yaptığını ifade eden tatilbudur. com Operasyon ve Kontrattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk, “Pandemi döneminde karavan, yat gibi butik konseptler ön plana çıksa da 2022’nin enfl asyonist ortamında sektörün kazananı ‘Her Şey Dahil’ konsept oldu. Ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi tüm parçalar birleştiğinde tüketicinin tercihi yine güvenlik ve sağlık faktörleri eşliğinde her şey dahile döndü” dedi. Çubuk, enfl asyonist etkinin 2023 yılında da devam edeceğini gördüklerini kaydederek, şunları söyledi: “Oteller, geçen yıldan farklı olarak Avrupa ve diğer pazar fi yatlarına da Euro cinsinden yüzde 12- 20 aralığında değişen zamlar yaptı. Bunlara bakıldığında kasım ayından sezona kadar oluşan otel maliyet enfl asyonunun kendi iş ortaklarımızdan elde ettiğimiz verilere göre yüzde 92 olduğunu ölçümledik. Sezonda minimum 3 kat artış bekleniyor. Özellikle pandemi ve sonrası dikkatimizi çeken en önemli detaylardan birisi tüketicilerin artık tatil olgusunu eskiden olanın aksine herhangi bir kriz anında ilk vazgeçilen biraz da lüks olarak görülen harcamalar grubundan çıkardı. Her türlü koşulda ihtiyaç görülen ve kolay vazgeçilmeyen harcamalar sınıfına sokmaları oldu. 2023’te pazar çok daha hareketli olacak. Erken rezervasyon yapan tüketici 3 kat kâr edecek. 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin 5 yıldızlı otelde 5 gecelik tatili 8 bin TL’den başlıyor.”