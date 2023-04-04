TBB'den 'Bankacılık Sektöründe Sürdürülebilirlik' raporu

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, finans ve bankacılık sektörü, sürdürülebilir kalkınma odaklı yatırımların gerçekleştirilmesi, farklı sek­törlerin yeşil dönüşüm süreçlerinin teşvik edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uygulamaların benimsenmesi ve teknolojik gelişmelerin hayat bulması için öncü ve sürükleyici bir rol oynuyor.

TBB, dünyada takip edilen sürdürülebilirlik temalarına paralel olarak, Türkiye'de finans ve bankacılık sektörünün izlediği gelişmeleri, gelecek dönem hedeflerini ve iyi uygulama örneklerini ortaya koymak amacıyla "Bankacılık Sektöründe Sürdürülebilirlik: Sektör Görünüm Raporu"nu hazırladı.

Sektörün sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımını içeren rapor ile TBB, bankaların faaliyetleri için yön belirlemesini, iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve fırsatların daha etkin yönetilmesini, düşük karbon ekonomisine geçişin desteklenmesini ve sürdürülebilir bir gelecek için sektöre bilgi sunmayı hedefliyor.

Rapora göre, finans ve bankacılık sektörü, sürdürülebilir bir dünyanın gelişmesi için kritik öneme sahip. Sürdürülebilir kalkınma odaklı yatırımların gerçekleştirilmesi, farklı sektörlerin yeşil dönüşüm süreçlerinin teşvik edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uygulamaların benimsenmesi ve teknolojik gelişmelerin hayat bulması için finans kurumları sürükleyici bir rol oynuyor.

Üstlendikleri bilinçlendirici ve yönlendirici rol ile müşterilerini, toplumu ve tüm paydaşlarını bu konuda farkındalık sahibi olmaya yönelten finans kurumları, sundukları ürün ve hizmetlerle de tüm kesimlerin sürdürülebilirlik konusunda adım atmasını teşvik ediyor.

"Bankacılık sektörü hem dünya hem Türkiye'de evriliyor"

Finans sektöründe karbonsuzlaşma, karbondan çıkış politikaları, uluslararası kalkınma perspektifinde sürdürülebilir kalkınma finansmanı uygulamaları ve benzeri ile finans sektörü sürdürülebilirlik gündeminde önemli bir yerde.

İlave olarak, Yeşil Mutabakat ve AB Taksonomisi gibi gelişmeler sürdürülebilir finansman tanımının standartlaşması yolunda bir çerçeve çizmekte ve sürdürülebilir finansmanı tanımlayıcı kriterleri somutlaştırıyor. Bu gelişmeler ışığında bankacılık sektörü hem dünya hem Türkiye'de evriliyor.

İklim değişikliğiyle mücadele, karbonsuz bankacılık, dijitalleşme ve etki yatırımı gibi alanlar bankaların yeni strateji ve uygulamalar geliştirdiği alanların başında geliyor.

Türkiye'de bankalar sürdürülebilirlik uygulamalarını sadece ürün ve hizmetleriyle değil, kurumsal yapılanmaları ve stratejileriyle de destekliyor.

Bankaların çevresel konulara ilave olarak, sosyal kalkınma odaklı finansman paketleri geliştirdiğini, ayrıca etki finansmanı ve dijitalleşmeye yönelik çalışmaları da yakından takip ettiğini söylemek mümkün.

Dijitalleşme, bankacılık süreçlerinin dijitalleşmesinin yanında blok zinciri uygulamaları, finteklerin desteklenmesi gibi inovatif yaklaşımları da destekleyen bir olgu. Gelecek dönemde bu alandaki çalışmaların daha da çeşitlenmesi ve Türk bankacılık sektöründeki etki alanını genişletmesi beklenmekte.

Türkiye bankacılık sektörü, dünyadaki sürdürülebilirlik uygulamaları ile uyumlu bir gelişim gösteriyor. İklim finansmanı ve yeşil finansman, mavi finansman, etki yatırımı, dijitalleşme ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar sektörün mevcut durumunun temelini oluşturuyor.

Bankaların gelecek dönemde bu konuda yaptıkları çalışmaları daha da geliştirerek sektörü bir adım öteye taşımaları, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma patikasına önemli bir katkı sağlayacak.