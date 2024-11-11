TBD Başkanı Aktepe: "“Yeni teknolojilerin içinde olmak yetmez, bunlara yön vermeliyiz”

HÜSEYİN GÖKÇE / ANTALYA

Türk Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği ile Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri ortak etkinliğinde yenilikçi ve yeşil teknolojiler tartışıldı.

Üç gün süren etkinliğin açılış oturumunda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, sanayi ve teknoloji altyapısını yerli ve milli çözümler geliştirerek oluşturduklarını kaydetti. Dijital dönüşüm için gerekli adımları hızla ve kararlılıkla attıklarını belirten Gönüllü, teknolojik gelişmelerin uluslararası rekabetçiliğin temel unsuru olduğunu söyledi.

Yeşil ve dijital dönüşümün ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği için önemine işaret eden Muhammet Kasım Gönüllü, Gönüllü, Dünya Bankası desteğiyle 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi başlatıldığını bildirdi. KOSGEB’in 1013 KOBİ’nin 7 milyar 153 milyon lira tutarında yeşil sanayi yatırımını desteklediğini kaydeden Gönüllü, TÜBİTAK desteğiyle 74 Ar-Ge projesinin hayata geçirildiğini, yine KOSGEB eliyle 2018-2024 döneminde 11 bin 429 KOBİ’ye 5,2 milyar lira destek verildiğini aktardı.

Gönüllü, Türkiye Sanayi Korbonsuzlaşma Yatırım Platformu kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, bu kapsamda sanayiye 3 milyar Euro kaynak aktarılacağını ifade etti. Yine Dünya Bankası ile yürütülen proje kapsamında 2025 yılında OSB’lerin 6,3 milyar liralık yeşil altyapı yatırım faaliyetlerinin destekleneceği bilgisini veren Gönüllü, Bakanlık olarak yapay zeka alanındaki risklerin azaltılmasını önceliklendirdiklerini vurguladı.

“Yalnızca faydalara odaklanmak yeterli değil”

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu güvenlik risklerini bertaraf etmenin en sağlam yolunun teknolojinin dışa bağımlı olmadan geliştirilmesi olduğunu bildirdi. Yapay zekanın gelecekte çok daha yenilikçi ve üretken hale geleceğini ifade eden Karagözoğlu, her yeniliğin beraberinde fırsat ve tehditleri de getirdiğini aktararak, “Yapay zekanın da bir elinde hız, verimlilik ve bağlantı devrimi varsa diğer elinde çevresel etkiler ve siber güvenlik riskleri yer alıyor. Bu nedenle, yalnızca faydalara odaklanmak yeterli değil” dedi. Milli Teknoloji Hamlesine atıfta bulunan Karagözoğlu, “Kurumumuz bünyesinde kurulan ve ‘Türkiye’nin siber kalesi’ olarak nitelendirilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nde (USOM), tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirdiğimiz AVCI, AZAD, KASIRGA gibi yerli ve milli yazılımlarımızı kullanıyor hem paydaşlarımızı hem de gençlerimizi aynı hassasiyetle hareket etmeleri hususunda teşvik ediyoruz” diye konuştu.

“Kişisel verilerin korunması insan onurunun korunmasıdır”

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan Kanlıgöz, kişisel verilerin korunmasının insan onurunun korunması anlamına geldiğini belirtirken, teknolojik gelişmelerin insana ait değerlerin göz önünde tutulmasıyla anlamlı hale geldiğini söyledi. Kanlıgöz, insana ait temel değerlerden birinin kişinin mahremiyeti olduğunu, mahremiyete yönelik risklerin artmasıyla kişisel verilerin korunmasının öneminin de arttığını dile getirdi.

“Teknolojide var olmak yetmez, yön vermemiz gerekir”

Türk Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, bilişim ve dijital dönüşümün ülkenin küresel rekabet gücünün artırılması noktasında en önemli adımlardan olduğunu kaydetti. Yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, yeşil teknoloji gibi alanların geleceği şekillendirecek alanlar olarak öne çıktığını bildiren Aktepe, “Bu teknolojilerin içinde var olmak yetmez, artık bu teknolojilere yön vermemiz gerekmektedir” dedi. Aktepe, TBD olarak Türkiye’nin bilişimde dünyayı takip eden değil, yön veren bir güç olmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. TBD Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Erzurumluoğlu ise yapay zekanın, ekonominin ve toplumun neredeyse her alanına dokunan niteliğiyle dijital devrimin en geniş pencerelerini araladığına işaret ederek, bu teknolojik dönüşümün, ekonominin ve toplumsal sistemin dinamiklerini kökten değiştirdiğini kaydetti.